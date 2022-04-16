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الولايات المتحدة الامريكية ..إطلاق نار في مركز للتسوق بساوث كارولاينا

2022-04-16 / 22:53
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية عن وقوع حادث إطلاق نار في مركز للتسوق في ولاية ساوث كارولاينا، مشيرة إلى أن عدد المصابين لا يزال مجهولا حتى الآن.

وقالت شرطة مدينة كولومبيا بولاية ساوث كارولينا، في بيان لها، إنه “تم الإبلاغ عن إصابة عدد من الأشخاص في مركز كولومبيانا التجاري”.

وأضافت أن “عدد المصابين لا يزال مجهولا حتى الآن”، مشيرة إلى أنها باشرت في عملية إخلاء المبنى.

ويقع مركز “كولومبيانا سنتر” التجاري على بعد حوالي 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.

يذكر أن 13 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح إثر حادث لإطلاق النار استهدف يوم الثلاثاء الماضي محطة لميترو الأنفاق بحي بروكلين بنيويورك.

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