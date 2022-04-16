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مصرع 6 مهاجرين وفقدان 26 آخرين قبالة سواحل ليبيا

2022-04-16 / 17:10
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هبة بريس - وكالات

كشفت المنظمة الدولية للهجرة السبت العثور على جثث ستة مهاجرين، فيما افترضت وفاة 29 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا.

واضافت مكتب المنظمة في ليبيا عبر تويتر “انقلب قارب خشبي صغير يحمل نحو 35 مهاجراً أمس قبالة صبراتة (غرب). عُثر على جثث ستة أشخاص، بينما هناك 29 آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم”.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة “أُبلغ عن مقتل أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجراً قبالة السواحل الليبية هذا الأسبوع وحده”.

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