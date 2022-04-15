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بيلاروس تمنع دخول السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي لأراضيها

2022-04-15 / 22:34
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة النقل البيلاروسية عن فرض الحظر على دخول السيارات والشاحنات المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي لأراضيها اعتبارا من 16 أبريل، وذلك ردا على القيود الأوروبية ضد بيلاروس.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه حتى 23 أبريل، لن تطبق تلك القيود على السيارات التي دخلت أراضي بيلاروس قبل 16 أبريل.

وتستثنى من هذا الحظر السيارات التي تنقل الحمولات المرسلة عبر البريد والحيوانات الحية.

وستحدد بيلاروس نقاط عبور خاصة للسيارات والشاحنات التي تستثنى من الحظر.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض حظرا على قيام شركات النقل الروسية والبيلاروسية بنقل حمولاتها عبر أراضي الاتحاد، وألزمت كافة الشركات بسحب كافة شاحناتها من دول الاتحاد الأوروبي بحلول 16 أبريل الجاري.

وجاء ذلك ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا وبيلاروس التي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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