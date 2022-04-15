الصحة العالمية: إفريقيا تشهد أطول فترة انخفاض للإصابات بـ”كورونا”

هبة بريس - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أفريقيا تشهد أطول مدة انخفاض في إصابات «كوفيد – 19» منذ ظهور الوباء، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت أن الحالات الأسبوعية المسجلة في انخفاض متواصل منذ 16 أسبوعاً.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات الإصابة في القارة انخفضت من الذروة التي بلغت أكثر من 308 آلاف حالة أسبوعياً في بداية العام إلى أقل من 20 ألف حالة أسبوعياً في الوقت الحالي، ويعد هذا أدنى مستوى للإصابات منذ أبريل 2020 عندما بدأت الجائحة.

مع ذلك، فإن قارة أفريقيا، التي يبلغ تعداد سكانها 3.1 مليار نسمة، ما زال لديها عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة.

وتفترض المنظمة أن أكثرية حالات الإصابة لم يتم الإبلاغ عنها.

وسجلت أفريقيا رسمياً نحو 5.11 مليون حالات إصابة، من بينها أكثر من 250 ألف حالة وفاة.

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