تمجيد “الشيخة” في مسلسل المكتوب… فاتن اليوسفي تعدد الغايات من المسلسل

نجلاء مزيان _ هبة بريس

عقب النجاح الذي حققه المسلسل الرمضاني “لمكتوب”، و الإشادة الواسعة التي حظي بها العمل من طرف الجمهور المغربي، و كذا تخطيه 10 ملايين مشاهدة.

كشفت السناريست المتألقة فاتن اليوسفي عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية، -كشفت- عن مجموعة من التفاصيل الخاصة بالعمل و كذا ردت على الإنتقادات و الإشاعات المتداولة.

و في هذا الصدد أعربت اليوسفي، عن سعادتها الكبيرة بنجاح “لمكتوب” و تفاعل المشاهدين معه، مشيرة أنه مليء بالأحداث و المفاجئات التي سيتم الإفراج عنها عبر الحلقات القادمة.

و عن سر تميز أعمالها، قالت اليوسفي أن السر الحقيقي هو العمل بجد، مشيرة أن بدايتها في كتابة السيناريوهات كانت سنة 2008، و أن تجربتها في الكتابة شملت جميع الأنماط و الأنواع، غير أنها وجدت نفسها أكثر في الدراما الاجتماعية.

و عن عودتها للتمثيل، أكدت السيناريست الشابة فاتن اليوسفي، أنها تجد نفسها في الكتابة أكثر، كما أنها تفضل أن تظل وراء الكاميرا، مشيرة أن نجاحها يكمن في نجاح أعمالها.

و أشادت ذات المتحدثة بالأداء المبهر لكل الممثلين الذين شاركوا في المسلسل الرمضاني “لمكتوب” و بمدى إحترافيتهم في تقمص و تجسيد أدوارهم.

و عن الاتهامات التي طالت المسلسل من ناحية تشابه بعض من مشاهده مع مشاهد أعمال أجنبية، كشفت اليوسفي أن مقارنة الأعمال المغربية بالاجنبية هو في حد ذاته أمر جيد، قائلة:”مزيان نقارنو الأعمال المغربية بأعمال أجنبية و بالنسبة للتشابه عادي يكون حيث فالاخير كاين أوجه تشابه ف الدراما العالمية كلها غير هو متحكموش عليه حتى للأخير “.

و أضافت أن “لمكتوب” ليس هدفه تمجيد عمل “الشيخة” قائلة :”الهدف من العمل هو منحكموش على الإنسان، لأن هند تزادت سجينة النظرة الدونية ديال شيخة و عمر سجين إسم عائلة كبيرة”.

و عن الإنتقادات التي طالت العمل بسبب مشهد القبلة و السيجارة الالكترونية، صرحت الفنانة المغربية أن هذا يدخل في أداء الممثل لدور معين، و تجسيده للشخصية التي يلعبها.

و في الختام، هنأت السيناريست فاتن اليوسفي الجمهور المغربي بهذا الشهر الفضيل، متمنية أن يحظى العمل بحب المشاهدين و أن يكون في مستوى تطلعاتهم.

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