ليبرتي”.. صحيفة أغنى أغنياء الجزائر تودع قراءها

ليبرتي”.. صحيفة أغنى أغنياء الجزائر تودع قراءها

2022-04-14 / 21:01
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هبة بريس _ متابعة

وَدَّعَت صحيفة “ليبرتي” (الحرية) الناطقة بالفرنسية والمملوكة لأغنى أغنياء الجزائر قراءها بصدور عددها الأخير الخميس.

وكتبت “ليبرتي” على صدر صفحتها الأولى عنوانا عريضا تضمن عبارة: “بعد 30 سنة من مغامرة فكرية.. ليبرتيه تنطفئ.. شكرا وإلى اللقاء”.

وصُمّمت الصفحة الأولى من الصحيفة بشكل يشبه إعلان الوفاة، مع شريط أسود في الزاوية وعنوان رئيسي يقول “شكرا وإلى اللقاء” باللون الأحمر.

وأضافت “أسدل الستار على صحيفة ليبرتيه، صحيفتنا، وصحيفتكم، التي حملت على مدى ثلاثين عاما مُثُل الديموقراطية والحرية وشكلت لسان حال الجزائر التي تمضي قدما”.

كما وقّع رسام الكاريكاتير الشهير في الصحيفة علي ديلام رسمه الأخير في اليومية، ويُظهر نعشا خشبيا يحمل اسم ليبرتيه وعليه مطرقة ومسمار تحت عنوان “الإغلاق الأخير

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