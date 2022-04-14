فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية

هبة بريس _ وكالات

اشتبك العشرات من طلاب جامعة السوربون مع رجال الأمن، اليوم الخميس، خلال تظاهرات رافضة لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وردد الطلاب المحتجون أمام كلية العلوم السياسية بجامعة السوربون شعارات قالوا فيها “لا للوبان، ولا لماكرون”، و”الثورة واجب”، و”السوربون صارت محتلة”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة اشتباك رجال الشرطة مع الطلاب المحتجين، حيث تم استخدام الغازات المسيلة للدموع.

يذكر أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، تقدم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 27.6% من الأصوات، فيما احتلت زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني، مارين لوبان، المرتبة الثانية بعد حصولها على 23.41% من الأصوات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0