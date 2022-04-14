اعتقال أسترالي متهم ب 400 جريمة جنسية ضد أطفال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أفادت تقارير إعلامية دولية عن توقيف أحد المواطنين الاستراليين، متهم بإرتكاب أكبر جريمة عبر التاريخ في حق أطفال تتراوح اعمارهم ما بين 3 الى 13 عاما، ومن المقرر أن يمثل الرجل في وقت لاحق من شهر ابريل الجاري أمام المحكمة في مدينة بيرث .

وقالت الشرطة في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 47 عاماً يواجه 240 تهمة تتعلق بالتعامل غير اللائق مع أطفال أقل من 13 عاماً، و98 تهمة تتعلق بتسجيل محادثات غير لائقة مع أطفال دون 13 عاماً، و44 تهمة “اختراق جنسي” لأطفال دون سن 13 عاماً.

أضافت الشرطة أن المحققين حددوا 24 فتى وفتاة تعرضوا لاعتداءات جنسية في حوادث يُزعم أنها وقعت بين عامي 2015 و2021.

من جهة أخرى أفاد تقرير لقناة التاسعة الاسترالية، أن الأطفال الضحايا تتراوح أعمارهم بين 3 و13 عاماً وتعتقد الشرطة أن الضحايا كانوا معروفين للرجل من خلال العائلة والأصدقاء.

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