سهام أسيف توضح حقيقة هجومها على ماجدولين الإدريسي و إدريس الروخ

نجلاء مزيان: هبة بريس

نفت سهام أسيف الاخبار الرائجة حول هجومها على كل من الفنانين ادريس الروخ و ماجدولين الإدريسي، على إثر “قفة رمضان”.

و نشرت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام مقطع فيديو توضح من خلاله حقيقة الإشاعات المتداولة.

و كشفت أسيف أن الفنانين السالف ذكرهما ساهما في المبادرة التي قامت بها لفائدة الفئة المعوزة و الخاصة ب “قفة رمضان” قائلة : “أنا قلت في الفيديو كنشكر ماجدولين الادريسي وادريس الروخ لأنه وقفو معايا “.

و أضافت :”ومكنشكرش واحد الزملاء اخرين عيطت ليهم وأكدو ليا أنهم غيكونو معايا ولكن موفاوش بالكلمة ديالهم، حنايا ماشي واقفين عليهم غير هو لي ماقادش ميهضرش”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو حيث تم تداوله على نطاق واسع.

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