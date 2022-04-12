صورة تعبيرية

تقرير: توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1,2%

2022-04-12 / 1:08 مساءً
0
هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022 ، نموا يقدر ب 1,2%، حسب التغير السنوي، عوض 1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 ، أن هذا النمو سيكون مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 3,3%.

كما يعزى هذا التطور بالأساس – حسب المندوبية – إلى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية ، حيث سيساهم قطاع الخدمات ب 1,9+ نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية.

ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الإيواء والمطاعم زيادة تناهز 53,4%، على أساس سنوي، في الفصل الأول من 2022، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 7 فبراير 2022.

ويرجح أيضا أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي 0,5+ نقطة، عوض 0,4+ نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يشهد قطاع المعادن انخفاضا يقدر بنسبة 4,2% في الفصل الأول من 2022، على أساس سنوي، عوض زيادة بنسبة 5,2% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستخراجية غير المعدنية ستعرف تراجعا بنسبة 5,3% في سياق انخفاض طلب الصناعات التحويلية المحلية.

بخلاف ذلك، سيستمر تحسن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 2.7% في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.6% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021 . ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام ومشاكل التوريد، فإن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية .

أما الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، فستشهد انخفاض ا بنسبة 2,2 % وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسعار النفط الخام تنخفض عالميا و تبشر بتراجع أسعار الوقود بالمغرب

أسعار النفط الخام تنخفض عالميا و تبشر بتراجع أسعار…

2022-04-12 / 1:00 مساءً
Photo of انتعاش قطاع البناء والأشغال العامة برفع مبيعات الإسمنت خلال مارس

انتعاش قطاع البناء والأشغال العامة برفع مبيعات الإسمنت خلال…

2022-04-12 / 11:00 صباحًا
Photo of النواب” يقر قانونا يعيد تنظيم معهد البحث الزراعي ويصادق على إحداث السجل الفلاحي

النواب” يقر قانونا يعيد تنظيم معهد البحث الزراعي ويصادق…

2022-04-11 / 11:56 مساءً
Photo of المغرب يقر 900 مشروع استثماري في إطار سياسة استبدال الواردات

المغرب يقر 900 مشروع استثماري في إطار سياسة استبدال…

2022-04-11 / 10:28 مساءً
Photo of رسميا.. وزارة النقل تعلن موعد عودة الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا

رسميا.. وزارة النقل تعلن موعد عودة الرحلات البحرية بين…

2022-04-11 / 7:47 مساءً
Photo of ارتفاع أسعار الزيوت في العالم.. الأسباب وتداعيات ذلك على السوق المغربية

ارتفاع أسعار الزيوت في العالم.. الأسباب وتداعيات ذلك على…

2022-04-11 / 2:15 مساءً
Photo of الخطوط السعودية تضيف مراكش إلى شبكة رحلاتها الصيف المقبل

الخطوط السعودية تضيف مراكش إلى شبكة رحلاتها الصيف المقبل

2022-04-11 / 10:30 صباحًا
Photo of الحكومة تكشف عن موعد مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات

الحكومة تكشف عن موعد مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات

2022-04-10 / 4:56 مساءً
Photo of ارتفاع الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك بـ 0.5 في المئة خلال فبراير 2022

ارتفاع الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك بـ 0.5 في المئة…

2022-04-09 / 8:00 مساءً
Photo of انخفاض ​​سعر صرف الدرهم بـ 0.87 في المئة مقابل الأورو

انخفاض ​​سعر صرف الدرهم بـ 0.87 في المئة مقابل…

2022-04-09 / 9:44 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق