مقرها الداخلة.. رجال أعمال مغاربة يؤسسون شركة خاصة للطيران الداخلي

2024-05-03 / 16:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتسابق كبريات الشركات العالمية على التموقع في السوق المغربية خاصة في ظل المؤشرات الواعدة التي باتت تحظى بها المملكة و الفرص الاسثتمارية الهائلة و التي ستتضاعف تزامنا و احتضان بلادنا لكأس العالم سنة 2030.

و من بين المجالات التي باتت تغري كبار الشركات و المسثتمرين العالميين نجد قطاع الطيران، و لا أدل على ذلك من توقيع عدد من الاتفاقيات التي ستقدم يموجبها شركات طيران لخدمات الربط الجوي لعديد مدن المملكة داخليا و خارجيا.

و لأن الاسثتمار ليس حكرا على الشركات الأجنبية فقط، فقد أقدم رجال أعمال مغاربة على تأسيس شركة اختيرت لها مدينة الداخلة كمقر اجتماعي لها و تعنى بخدمات الطيران الداخلي في المملكة المغربية.

و وفق معطيات خاصة، فالشركة إسمها “AirOisis” و ستتخصص في تقديم خدمة النقل الجوي داخل المملكة من خلال اقتنائها عدد من الطائرات الصغيرة و المتوسطة الحجم.

و استنادا لذات المعطيات المتداولة، فقد اختار مؤسسو الشركة مطار الداخلة كمقر رئيسي للشركة، والذي سيكون نقطة انطلاق لرحلات تغطي المدن المغربية المختلفة، لتلبية احتياجات المسافرين المغاربة و الأجانب.

ومن المتوقع أن يسهم الأسطول المتطور الذي تنوي الشركة توفيره في المغرب، والمكون من طائرات حديثة مثل Embraer 195-E2 وEmbraer 190-E2 وEmbraer ERJ-145 وAirbus A220 وA320، في توفير تجربة سفر مريحة وآمنة.

و ستعمل شركة AirOisis للطيران بمعية شركات طيران أخرى من قبيل الخطوط الملكية المغربية و العربية للطيران و رايانير، على الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي خاصة مع اقتراب مونديال 2030 و الذي يتوقع أن يجذب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة للمغرب.

2024-05-03 / 16:52
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