فاس.. توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ونظيرتها بساحل العاج

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار مبادراتها لتعزيز التعاون جنوب- جنوب، نظمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمملكة المغربية بفاس يوم أمس الخميس 2 ماي الجاري، ورشة عمل من مستوى عال تحت موضوع “الضبط والاندماج الطاقي الجهوي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر”.

هذه الورشة انعقدت في جلسة مغلقة يومي 2 و3 ماي الجاري، وضمت رؤساء هيئات ضبط الطاقة من عدة دول أفريقية، بما في ذلك ساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال، وموريتانيا.

وتمحورت مناقشات الورشة حول القضايا الأساسية مثل الشبكات الكهربائية الجهوية، بحيث مكنت هذه المباحثات من تسليط الضوء على ضرورة تعزيز البنية التحتية الجهوية، بهدف الاستجابة للطلب المتنامي للطاقة عبر إدماج حلول متجددة ومبتكرة لضمان انتقال طاقي مستدام.

وعلى هامش هذا الورش، وقعت مذكرة تفاهم من أجل ضبط الطاقة، بين رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، السيد عبد اللطيف برضاش ، والمدير العام للهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء بساحل العاج، السيد تراوري أميدو. تؤشر مراسيم التوقيع الذي أشرف عليه رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، على الانخراط المتين والمثالً الحقيقي للشراكة المثمرة بين البلدين الإفريقيين، مجسدة الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، وأيده، من أجل إفريقيا متعاونة ومتطورة ومزدهرة. ان هذا التعاون الثنائي المتجذر عبر علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية لأكثر من ستة عقود يروم لتعزيز الضبط الكهربائي في البلدين. يمثل هذا الحدث خطوة ومرحلة مهمة في تنزيل سياسات طاقية منسجمة، التي تضمن التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي عبر أفريقيا.

هذا و من خلال تطوير التفاهم الثنائي وتعزيز القدرات الضبطية للهيئات، تلتزم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بدعم هذه الدينامية الجهوية عبر تقوية القدرات الضبطية وتعزيز الانتقال الطاقي الشامل والمندمج.