“إل جي إلكترونيكس” تتموقع في مجال الابتكار من خلال مجموعتها الجديدة من منتجات الترفيه المنزلي

نظمت إل جي إلكترونيكس الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، مؤخرًا معرض الشرق الأوسط وأفريقيا 2024، في فندق كونراد في أبو ظبي.

وركز الحدث، الذي كان موضوعه الرئيسي “نعيد الابتكار معًا”، على عرض أحدث الابتكارات وتعزيز العلاقات مع مختلف الفاعلين.

واستقطب هذا الحدث أكثر من 500 ضيف مميز، وقدم تجربة عملية لأحدث منتجاته.

وكان أحد المجالات الرئيسية في المعرض هو خط منتجات الترفيه المنزلي من إل جي، والذي يتضمن أجهزة التلفزيون ومنتجات الصوت والألعاب.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال السيد إيل هوان لي، الرئيس المدير العام لشركة إل جي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن نصمم كل منتج بهدف تحسين الحياة اليومية لزبنائنا، ويعد حدث LG Showcase MEA 2024 بمثابة شهادة على هذا الالتزام، ونحن فخورون بتقديم منتجاتنا الرائدة اليوم، وقد تم تصميم كل منتج من منتجات الترفيه المنزلي هذه بابتكارات عملية مع مراعاة احتياجات المستخدم، وهو ما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تحسين تجربة الترفيه للجميع وتجويد الديكور الداخلي لمنازلهم.”

وخلال هذا الحدث، قدمت إل جي أحدث ابتكاراتها إلى المنطقة في تقنية OLED ، بما في ذلك الجهاز الرائد LG SIGNATURE OLED M مقاس 97 بوصة، وهو أول تلفزيون استهلاكي في العالم مزود بتقنية Zero Connect، والذي يتيح نقل الفيديو والصوت لاسلكيًا بدقة 4K بمعدل 120 هرتز.

وتعمل هذه الخاصية المميزة على حل جميع كوابيس تدبير الكابلات وتتيح مساحة خالية من الفوضى من خلال توصيل جميع الأجهزة بصندوق Zero Connect ووضعها بعيدًا عن التلفزيون. كما تم عرض شاشة LG StanbyME Go المبتكرة، وهي شاشة ذكية بدقة FHD مقاس 27 بوصة، تتميز بتصميم فريد لحقيبة السفر، مما يسمح للمستخدمين بأخذها معهم بسهولة أثناء التنقل. فهو يضع التنقل في الاعتبار بفضل تصميمه الفريد والبطارية المدمجة التي تدوم لمدة تصل إلى ثلاث ساعات من استخدام الشاشة.

ويوفر خيارات اتصال مختلفة مثل النسخ اللاسلكي وNFC، والتي يمكن تفعيلها بنقرة واحدة. وتدور الشاشة بنفسها أيضًا، مما يتيح للمستخدمين خيار الاتجاه الرأسي أو الأفقي. بالإضافة إلى خيارات البث، تعد الشاشة أيضًا مثالية للاستماع إلى الموسيقى من خلال واجهة مشغل التسجيل أو لعب الشطرنج من خلال لعبة الشطرنج المثبتة مسبقًا.

ويمكن للعملاء أيضًا التحكم في الوحدة عن طريق الأوامر الصوتية، حتى عن بعد. يعد التصميم الفريد لـ StanByME Go بزيادة المتانة، وحماية الشاشة من الصدمات وتقلبات درجات الحرارة والضغط المنخفض والغبار ورذاذ الملح والاهتزاز.خلال الحدث، قدمت LG أيضًا أحدث إصدار لها من LG webOS، والذي يوفر واجهة مستخدم معاد تصميمها بالكامل مع بطاقات عنوان أوسع واقسام أكثر سلاسة لفئات مثل الألعاب والموسيقى والمكتب المنزلي.

ويحتفل نظام التشغيل الذكي الآن بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، وقد توسع ليشمل 300 علامة تجارية تلفزيونية و3500 شريك محتوى، بما في ذلك الشركاء المحليين، وشهد زيادة قدرها 20 ضعفًا في عدد المستخدمين النشطين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما قدمت إل جي معالجها الجديد α (Alpha) 11 الذي سيتم استخدامه في أجهزة التلفاز الرائدة، وهو المعالج الذي سيوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية ويحسن تجربة المشاهدة الشاملة. يعد هذا المعالج الجديد أقوى بأربع مرات من سابقه وسيعمل على زيادة الوضوح والألوان والحدة، مع توفير تحسين بنسبة 70% في أداء الرسومات وسرعة معالجة أسرع بنسبة 30%.

وقدمت LG سلسلتها من مكبرات الصوت XBOOM التي تقدم أصواتًا جريئة وعالية مع صوت جهير قوي وصوت هائل. على سبيل المثال، ينتج LG XBOOM XL9T، أقوى مكبر صوت للحفلات في فئته، صوتًا هائلاً بقدرة 1000 واط مع صوت جهير قوي ونغمات عالية. بالإضافة إلى ذلك، تضيف فن البكسل والأضواء متعددة الألوان المزيد من الأجواء إلى الحفلة.

البديل الأصغر حجمًا هو LG XBOOM XL5S الذي يتميز بقدرة 200 واط لموسيقى الحفلات القوية، مصحوبًا بإضاءة الحفلات المميزة للسلسلة. ومن بين هذه المنتجات الصوتية، قدمت إل جي مكبرات الصوت المحمولة الخاصة بها، مثل XBOOM Go XG8T، وهو مكبر صوت بقوة 120 واط مع عمر بطارية يصل إلى 15 ساعة. لا توفر هذه السماعة المحمولة صوتًا قويًا فحسب، بل يمكنها أيضًا تضخيم الصوت وإضفاء الحيوية على الحفلة من خلال وظيفة إضاءة الاستوديو الخاصة بها. كما تم عرض LG XBOOM Go XG7Q وXG5S المدمج بقدرة 30 واط و20 واط على التوالي، والتي تأتي بتصميم فريد مع إضاءة مميزة، مثالية لخلق أجواء مبهجة. كما أنها حاصلة على تصنيف IP67، مما يجعلها الرفيق الموسيقي المثالي في الهواء الطلق. بالإضافة إلى ذلك، قدمت إل جي جهاز LG TONE Fit TF7، الذي يركز بشكل أساسي على الراحة والملاءمة والصوت الغامر.

و يوفر LG TONE Fit TF7 ملاءمة فائقة لعشاق اللياقة البدنية، مما يضمن أن الزبناء يمكنهم التركيز فقط على تمريناتهم دون أي تشتيت.

تتميز هذه السماعات بخطاف على شكل تنورة حاصل على براءة اختراع، مما يوفر ملاءمة مثالية وسهولة الاستخدام لمجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية. وبصرف النظر عن جودة الصوت الفائقة، تركز سماعات الرأس هذه أيضًا على الصحة، مع تقنية UVnano المدمجة في حامل سماعات الأذن التي تعمل على تعقيم أسطح سماعات الأذن بشكل فعال، مما يوفر تجربة استماع أكثر صحية.

كما قدمت إل جي إلكترونيكس أيضًا LG CineBeam Q، وهو جهاز عرض محمول بدقة 4K والذي طال انتظاره وأنيق وأصغر جهاز عرض محمول من LG. لا يوفر جهاز العرض الليزري القوي بدقة 4K هذا جودة صورة مذهلة فحسب، بل يوفر أيضًا مجموعة من ميزات البث، في حين يتناسب تصميمه البسيط مع أي فلسفة تصميم منزلي. وقد تم استكمال كل ذلك من خلال ابتكارات شاشات إل جي، مع شاشة الألعاب LG UltraGear™ OLED الجديدة وشاشة LG MyView الذكية. تعد أحدث مجموعة من شاشات الألعاب LG UltraGear OLED بمثابة شهادة حقيقية على التزام LG بصناعة الألعاب، وهي متوفرة بأحجام 32 بوصة (موديل 32GS95UE)، و34 بوصة (موديل 34GS95QE)، و45 بوصة (موديل 45GS95QE). تُعد شاشات الألعاب OLED قمة شاشات الألعاب، حيث توفر تجربة غامرة حقًا. 32GS95UE الجديدة، أول شاشة ألعاب مزدوجة الوضع معتمدة من VESA، والتي تسمح لها بالتبديل بين 4K (3840 × 2160) حتى 240 هرتز وFull HD (1920 × 1080) حتى 480 هرتز بنقرة بسيطة. كما يأتي مزودًا بمجموعة من الميزات الأخرى مثل تقنية Pixel Sound من LG، والتي تقوم بعرض الصوت مباشرة من الشاشة باستخدام مكونات الفيلم الاهتزازية المدمجة في الشاشة نفسها.

وفي الوقت نفسه، تم تقديم شاشة LG MyView الذكية، التي تعتبر ضرورية للإنتاجية والترفيه حتى دون الحاجة إلى الاتصال بجهاز كمبيوتر. تتوفر هذه الشاشات الذكية بأحجام 27 بوصة بدقة FHD و32 بوصة بدقة 4K، وتتميز ببرنامج LG webOS بالإضافة إلى دعم AirPlay 2 وScreenShare وBluetooth. تم تصميم هذه الشاشات للقيام بمهام متعددة، وستسمح لك بإكمال عملك اليومي، والتحكم في الأدوات المنزلية، وحتى بث المحتوى المفضل لديك، كل ذلك من شاشة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر الطراز 27SR50F بأربعة خيارات من الألوان (البيج والوردي والأخضر) لتناسب الأذواق المختلفة وتمتزج بسلاسة مع أي تصميم داخلي. بالإضافة إلى ذلك، كشفت إل جي النقاب عن LG MAGNIT (طراز LSAL006)، وهي شاشة Micro LED مذهلة مقاس 118 بوصة ودقة 4K (3840 × 2160). من خلال تقديم جودة صورة لا مثيل لها بفضل تألق تقنية Micro LED، تتيح LG MAGNIT للزبناء الاستمتاع بالانغماس البصري الكامل في مساحاتهم الشخصية أو المهنية المريحة.