فرنسا : للمرة الثانية طلبة ابن زهر يتوجون بمسابقة “24 ساعة ابتكار من أجل الكوكب “

شارك مجموعة من طلبة مؤسسات جامعة ابن زهر بفعاليات هاكاثون 24 ساعة ابتكار من أجل الكوكب المنظم يومي 25-26 أبريل 2024 بالمدرسة العليا للتقنيات الصناعية المتقدمة ESTIA بمدينة بيدارت بفرنسا؛ ويمثل هؤلاء الطلبة الفريق المتوج بالنسخة الأولى لتظاهرة هاكاثون 24 ساعة ابتكار سوس ماسة، التي نظمتها جهة سوس ماسة وجامعة ابن زهر بالتعاون مع المدرسة العليا للتقنيات الصناعية المتقدمة يومي 04-05 أبريل من السنة الفارطة برحاب مدينة الابتكار سوس ماسة.

فريق جامعة ابن زهر، الذي ضم في عضويته كل من الطالبة كوثر وادينان عن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والطالبة سميرة أبو القاسم عن الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، والطالب أيوب سليمان عن الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، والطالب هيثم نميلي عن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، والطالب الحسين مسطار عن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، والطالب يوسف بادي عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، استطاع جذب اهتمام المشاركين والمدربين والقيمين على التظاهرة لما أبانوا عنه من مستوى تكويني رفيع وكفاءات تقنية هائلة وقوة اقتراحية ابتكارية عالية.

دورة هذه السنة شهدت تقديم عرض افتتاحي مميز قدمه المهندس والخبير في مجال الطاقة والمناخ جان مارك يانكوفيتشي Jean-Marc Jancovici، وعرفت تنافس أزيد من 150 مشاركا من طلبة المدرسة العليا للتقنيات الصناعية المتقدمة ESTIA وطلبة جامعة ابن زهر ومجموعة أخرى من طلبة المؤسسات الجامعية بالجهة، قضوا خلالها 24 ساعة -دون توقف- من التفكير والتخطيط والتطوير والبرمجة لتقديم حلول مبتكرة لإشكالات عرضتها المؤسسات والشركات حاملة المشاريع.

وقد توجت التظاهرة بتتويج 05 فرق فائزة بجوائز 24 ساعة ابتكار ومنح جائزة خاصة بلجنة التحكيم.

مئوية هاكاثون 24 ساعة ابتكار من أجل الكوكب، التي حضرها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الابتكار التكنولوجي والنجاعة الطاقية والتنمية البيئية المستدامة، تميزت باعتلاء طلبة جامعة ابن زهر لمنصة التتويج، عبر الطالبة سميرة أبو القاسم، والتي فاز فريقها هيدروجينيوس HydroGenius بالمرتبة الخامسة، وتتويج الطالب الحسين مسطار بالجائزة الكبرى باحتلال فريقه لي بيك فير Les PIC VERT للمرتبة الأولى.

هذا، وقد جاءت مشاركة طلبة جامعة ابن زهر في إطار زيارة عمل قام بها وفد يمثل جهة سوس ماسة وجامعة ابن زهر وتمحورت حول تطوير الابتكار وتعزيز التعاون اللامركزي بين جهة سوس ماسة وجهة لانوفيل أكيتين بفرنسا.

زيارة وفد جهة سوس ماسة التي ترأسها السيد حسن المرزوقي، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب السيد عزيز فسوان، نائب رئيس جامعة ابن زهر المكلف بالبحث العلمي والتعاون، والسيدة عائشة أبو دميعة، نائبة رئيسة لجنة التكوين والتعاون بمجلس جهة سوس ماسة، شملت تنظيم زيارات ميدانية لمنصات الابتكار التكنولوجي التابعة للمدرسة العليا للتقنيات الصناعية المتقدمة ESTIA والمحدثة في إطار منظومة البحث والابتكار بجهة لانوفيل أكيتين وزيارة مكونات المدرسة العليا للتقنيات الصناعية المتقدمة ESTIA ومنصة المقاولات ESTIA ENTREPRENDRE المتخصصة في إنشاء وتطوير ومواكبة الشركات الناشئة ذات المهن التكنولوجية المبتكرة بمدينة بيدارت.

خلال هذه الزيارة، عقدت سلسلة من جلسات العمل، توجت باجتماع وفد جهة سوس ماسة، مع السيد باتشي إليسالد Patxi Elissalde ، المدير العام للمدرسة العليا للتقنيات الصناعية المتقدمة ESTIA، أشاد، من خلاله الحاضرون بعراقة ومتانة العلاقات التي تربط بين جهة سوس ماسة وجهة لانوفيل أكيتيين وبجدية ونجاعة المشاريع التي برمجت ونفذت في إطار الاتفاق-الإطار بين الجهتين في مجال الاقتصاد والسياحة والابتكار والتنمية المستدامة والبيئة والتكوين المهني والتبادل الجامعي؛ كما أعربوا عن التزامهم بمواصلة تعزيز النموذج الناجح للتعاون اللامركزي بين الجهتين والمساهمة في تنمية شراكتهما الإستراتيجية، عبر تجديد الاتفاق-الإطار الذي يربط الجهتين وتطويره ليشمل مجالات جديدة ويفتح آفاقا أرحب لمزيد من التعاون البناء والمثمر بين الجهتين خاصة في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار، وذلك عبر تنظيم الدورة الثانية لتظاهرة 24 ساعة ابتكار سوس ماسة بشراكة مع مؤسسة ESTIA وتبادل الخبرات في مجال مواكبة المقاولات الناشئة بين منصة المقاولات ESTIA ENTREPRENDRE ومدينة الابتكار سوس ماسة وإرساء شراكة متقدمة بين جامعة ابن زهر والمدرسة العليا للتقنيات الصناعية المتقدمة ESTIA.