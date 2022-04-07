العيون: تعيين مديرا إقليميا على رأس إدارة الجمارك

2022-04-07 / 4:49 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أن لإدارة العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة قد أصدرت قرارا بتعيين السيد “حميد حسني” مديرا إقليميا للجمارك بالعيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، الذي استلم مهمامه بمقر الإدارة بالعيون خلفا للمدير الإقليمي “سعيد مكتفي ” والذي أحيل على التقاعد.

المصادر ذاتها أكدت، أن المسؤول الوافد على الإدارة الإقليمية للجمارك بالعيون، شغل عدة مناصب طيلة 26 سنة من المسار المهني، كمفتش بمدينة الناظور وآمر للصرف بعدها بذات المدينة لينتقل بنفس الصفة لمدينة فاس، الذي عين بها لأول مرة كمدير إقليمي للجمارك ثم مديرا إقليميا بتطوان، ليتم تعيينه مؤخرا مديرا إقليميا للجمارك بالعيون.

هذا التعيين من شأنه أن يكمل ما بدأه سلفه، من دفعة كبيرة في مجال التعاون و تطبيق القانون، مع المرونة والتي عرفت خلال السنوات القليلة الماضية نوع من التجاوب مع المتعاملين مع هذه المؤسسة.

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