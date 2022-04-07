الحكومة: “اللي كيمشي فشي طوموبيل يتحمل كلفتها”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة صرفت مبالغ هامة لمهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات خلال الأيام الماضية بعد التوصل بطلبات ودراسة ملفات الفئة المعنية.

وقال بايتاس في رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هذه أول عملية تقوم بها الحكومة في تاريخ هذا الملف منذ قرار تحرير أسعار المحروقات.”

واسترسل بالقول “اللي كيمشي فشي طوموبيل يتحمل كلفتها، لكن الحكومة ستقوم فقط بدعم مهنيي النقل للحفاظ على أسعار نقل الأشخاص والبضائع وعدم ارتفاعها.”

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