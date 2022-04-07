الحكومة: “اللي كيمشي فشي طوموبيل يتحمل كلفتها”
هبة بريس - الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة صرفت مبالغ هامة لمهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات خلال الأيام الماضية بعد التوصل بطلبات ودراسة ملفات الفئة المعنية.
وقال بايتاس في رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هذه أول عملية تقوم بها الحكومة في تاريخ هذا الملف منذ قرار تحرير أسعار المحروقات.”
واسترسل بالقول “اللي كيمشي فشي طوموبيل يتحمل كلفتها، لكن الحكومة ستقوم فقط بدعم مهنيي النقل للحفاظ على أسعار نقل الأشخاص والبضائع وعدم ارتفاعها.”
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30 تعليقات
لو وصل خبرك لجلالة الملك و الله لن تبيت ليلتك المقبلة بلقب وزير، أنت تمثل حكومة من المفروض عليها إيجاد حلول و ليس إعطاء تعليمات للشعب، فمن أموال الزيادات تتمكن و رفاقك و عائلاتكم من إستعمال سيارات الدولة ببنزينها و سائقيها بالمجان
عندك الحق اسي لوزير حيث انت كتركب في السيارة الفاخرة وما تحمل ولا سنتيم من مصارفها كلشي على ظهر المواطن الضعيف وانكم خلصتوا للمهنين باش ما تكونش زيادة في الاسعار كنشوفوا كلشي في زيادة صاروخية. للاسعار اللي كتكلموا عليها يعني بلا ما تبقاو ضحكوا على هاد الشعب الضعيف راها وصلت لينا للعظم.
كلام جميل حتى انت والوزراء صحابك والبرلمانيين واصحاب سيارات الدولة يعني اصحاب البليكي خاصهم يتحملو تنقلهم من جيبهم ولا بغيتو الشعب يصرف عليكم!!!
ايوة اللي ساكن فشي بلاصة و كيسافر لشي بلاصة يتحمل التكاليف ويخلص الضرائب اللي عليه ماشي عايش على ظهر المواطنين فابور و يحاسب وحدين أخرين على طوموبيلاتهوم الله يستر التابعة حتى فالطموبيل اللي متحمل ناس بحالك راه برافو عليه اصلا متغلبوش طوموبيل وزنوا كلامكم راه كتهضر على مواطين بيه عايش
ياك اسيدي .حينت انتم لاتحسون بالمواطن المقهور .كون كنتو كتخلصوا بحال المواطن وكتخسروا من جيوبكم وعندكم التزامات ماشي امتيازات كون مقلتيش هد الكلام ولكن لايصح الا ان نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. عند الله نختصم .
وهل انت تتحمل تكاليف السيارة التي تركبها .الحبة والبارود من دار القائد . تبورد علينا كيما بغيت.نستاهلو احسن
المواطن غادي يتحمل السيارة ديالو. و لكن مسؤول بحال هذا العبء دبالو على المواطن أثقل من عبء السيارة. على الاقل السيارة كتنفع، اما بحال هاذ المسؤول غير كيضر
عيب وعار مسؤول يدلي بهذه التصريحات. غالبية المواطنين يقتنون سيارة للتنقل إلى وظيفة او مقر شغل أو عمل بعيدة جدا عنهم.
أنتم تركبون سيارات الدولة بالملايير ولا حسيب ولا رقيب
هذا بغا يخلق بويكوط لسوق السيارات في البيع .و حتى سوق التأمينات ستتوقف.
فعلا شعار “تستاهل أحسن” خلال الحملة الانتخابية يتم تطبيقه حرفيا نستاهلو احنا اللي صوتنا عليكم يا وجوه النحس