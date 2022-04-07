توهَّج بريقهم في رمضان…دنيا بوطازوت و أمين الناجي يحظيان بإشادة المشاهد المغربي

نجلاء مزيان: هبة بريس

وسط مجموعة من الأعمال الدرامية التي دخلت السباق الرمضاني بهدف التصدر و جر أكبر شريحة من الجمهور المغربي، استطاع مسلسل “المكتوب” بنجومه كسب الرهان و احتلال المرتبة الاولى في الأعمال الأكثر متابعة.

و من بين النجوم الذين لمع نجمهم في العمل السالف ذكره، الممثل امين الناجي الذي كانت له حصة الأسد، حيث استطاع أن يطل على جمهوره عبر ثلاث أعمال درامية قوية : “بيا ولا بيك”،” ولاد الدرب”، و”المكتوب” .

الناجي هو فنان يشد طريقه وسط الزحام؛ أبان على قدراته التمثيلية عبر تجسيده لأدوار مختلفة و متنوعة ؛ كما أنه استطاع أن ينال منزلة خاصة بين زملائه الفنانين الذين يشهدون له بالالتزام في العمل و بين قلوب محبيه و متتبعيه .

و كذلك الفنانة دنيا بوطازوت التي استطاعت أن تحتل الصدراة لموسمين على التوالي، فبعد تألقها في “بنات العساس” و توهج بريقها السنة الماضية ، عادت بوطازوت بعمل درامي استطاع جذب المتفرج المغربي من أول حلقة.

لبوطازوت “ستايل” خاص، في تقمص الأدوار و تجسيد الشخصيات، طريقتها في التفاعل مع أي مشهد تجعلها مميزة عن باقي زميلاتها في المجال الفني، و تبصم تفاصيلها في ذهن المتلقي.

و الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بمجموعة من الفنانين الذين برزوا خلال الموسم الرمضاني الحالي منهم هند بنجبارة ، مريم الزعيمي، مونية لمكيمل و آخرون …

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