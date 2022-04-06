بعد استجابة وزارة النقل لمطالبهم.. مهنيو النقل الدولي يلغون الإضراب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
توصل مهنيو قطاع النقل الدولي بالمغرب لاتفاق مع الحكومة و ذلك بعد اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي القطاع بمسؤولي وزارة النقل و اللوجيستيك و حضرته مختلف النقابات الممثلة للمهنيين.
و تراجع مهنيو قطاع النقل الدولي المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط عن الإضراب الوطني الذي كان مبرمجا خوضه اليوم بمختلف مدن المملكة.
و قرر مهنيو النقل الدولي تعليق الإضراب بعد أن تم التوصل لنقاط توافق مع الجهات الوصية خاصة في الشق المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي و كذا بعد الدعم الذي تقرر تخصيصه لمهنيي قطاع النقل الخاص بالمحروقات.
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