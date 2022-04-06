اختتام موسم صيد الأخطبوط.. تفريغ أزيد من 11 ألفا و160 طن بالداخلة

هبةبريس

تم تفريغ أزيد من 11 ألفا و160 طن من الأخطبوط، بقيمة إجمالية تفوق 953.33 مليون درهم على مستوى قرى الصيد التقليدي في جهة الداخلة – وادي الذهب، خلال الموسم الشتوي لصيد الرخويات، الذي انطلق في 20 دجنبر واختتم في 31 مارس.

ووفقا للمعطيات التي قدمتها مندوبية الصيد البحري بالداخلة، فإن عمليات التفريغ المسجلة على مستوى قرى الصيد الأربع “لاسارك ا” و”لبويردة” و”انتيريفت” و”إمطلان” تمثل 98.68 في المئة من الحصة الإجمالية (11 ألفا و310 أطنان) المحددة لفئة الصيد التقليدي لهذا الموسم الذي استمر 100 يوم.

وفي ما يخص توزيع هذه الحصة حسب المواقع، تم تفريغ أزيد من 4266 طن من الأخطبوط بقيمة بلغت 403.93 مليون درهم في قرية الصيادين “لاسارك ا”، وأزيد من 2691 طن في قرية الصيد “لبويردة” (220.09 مليون درهم)، وأزيد من 3208 طن في قرية “انتيريفت (246.70 مليون درهم)، وأزيد من 1034 طن في قرية “إمطلان” (82.59 مليون درهم).

وأوضح المصدر ذاته أن متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الأخطبوط في أسواق السمك بقرى الصيد الأربع يبلغ 85.42 درهم، مضيفا أن حوالي 3083 قارب صيد تقليدي تعمل على مستوى هذه القرى، بينها 1169 قاربا في “لاسارك ا”، و746 في “لبويردة”، و883 في “انتيريفت”، و285 في “إمطلان”.

يذكر أن الحصة الإجمالية للأخطبوط بالنسبة لهذا الموسم الشتوي تم تحديدها في 43 ألفا و500 طن، موزعة على قطاعات صيد الأخطبوط الثلاث، 27 ألفا و405 طن بالنسبة للصيد في أعالي البحار، و4785 طن بالنسبة للصيد الساحلي، و11 ألفا و310 أطنان بالنسبة للصيد التقليدي في الداخلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0