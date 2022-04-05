على الهواء مباشرة…فنانة سورية تتلقى خبر وفاة والدتها

نجلاء مزيان: هبة بريس

أثارت لحظة تلقي خبر النجمة السورية شكران مرتجى لخبر وفاة والدتها، -أثار- تعاطف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

و تداول نشطاء مقطع فيديو تظهر فيه النجمة السورية شكران مرتجى متأثرة بخبر وفاة والدتها، وذلك أثناء إجرائها لمقابلة على الهواء مباشرة.

ويشار أن أبرز تصريحات شكران خلال اللقاء قبل أن تصعق بخبر الوفاة، كانت عن والدتها، حيث أعربت عن حبها الكبير لها والسعادة التي تشعر بها عندما تكون والدتها سعيدة.

وتفاعل جمهور و محبي شكران مع الفيديو بشكل واسع، متمنين من الله عز وجل الرحمة والمغفرة لوالدتها ولها ولعائلتها الصبر والسلوان.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 8 0