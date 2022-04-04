بطل هوليود ” ويليس” يبيع ممتلكاته ب 68 مليار سنتيم وينتقل للعيش مع عائلته

2022-04-04 / 10:18 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوردت وسائل إعلامية أمريكية تهتم بالفن السابع، أن النجم الهوليودي ” بريس ويليس” قام بيع جميع عقاراته الفاخرة بعد تراجع حالته الصحية.

وكشفت نفس المصادر أن النجم الامريكي قد بلغت ثروته حوالي 250 مليون دولار، وأن الاخير ينوي الاعتزال التمثيل مما اضطره الى بيع عقارته التي قدرت في مجملها في حوالي 68 مليار سنتيم، وينوي الانتقال للعيش مع عائلته في بيت واحد بولاية كاليفورنيا

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