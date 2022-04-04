مطالب برلماننية لتدارس ملفي مدونة الشغل والمقاول الذاتي

هبة بريس _ الرباط

تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بالغرفة الأولى بطلب الى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، من اجل عقد اجتماعين بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري.

والاجتماع الاول طلب من اجل “تقييم نظام المقاول الذاتي والإجراءات الحكومية المتخذة لدعمه وتمويله” وفق مضمون الطلب، في ظل الإشكاليات التي تعترض المقاولات الصغرى والمقاولة الذاتية، والمتأثرة أصلا بتداعيات جائحة كورونا والظرفية الدولية الحالية

أما الاجتماع الثاني المخصص لتدارس موضوع “المخطط التشريعي المتعلق بالشغل وضمنه تحيين مدونة الشغل”، فيندرج وفق الطلب الموجه إلى رئيس اللجنة في إطار إطلاق دينامية جديدة للتشغيل، والتي تعتبر رهينة بمجموعة من الآليات والإجراءات وضمنها تحديث الإطار القانوني.

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