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الصليب الأحمر يؤكد “احتجاز” فريق تابع له في ماريوبول بأوكرانيا

2022-04-04 / 8:48 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الصليب الأحمر، الاثنين، أن فريقا تابعا له كان يساعد في إجلاء المدنيين المحاصرين من مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا قد تعرض للاحتجاز على يد “الشرطة” في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي بذلت جهودا منذ أيام لإيصال فريق إلى ماريوبول للمساعدة بفتح ممر آمن لآلاف المدنيين الذين يسعون الى الفرار، أن هذا الفريق محتجز في بلدة محاذية تخضع حاليا للسيطرة الروسية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية كايتلين كيلي لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الفريق “محتجز في بلدة مانغوش على بعد 20 كيلومترا غرب ماريوبول”.

وأضافت أن “الفريق أوقف، الاثنين، خلال قيامه بجهود إنسانية للمساعدة في فتح ممر آمن للمدنيين”.

وردا على سؤال حول الجهة التي تحتجز الفريق، أجابت “الشرطة” من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشارت كيلي الى أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتصال مباشر بزملائنا وهي تتواصل مع الأطراف كافة على كل الجهات لإيضاح الوضع والسماح لهم باستئناف عملهم الإنساني”.

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