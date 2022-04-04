أدوية صداع الرأس و المعدة تتصدران مشتريات المغاربة مع بداية رمضان
شهدت أغلب صيدليات الحراسة بالعاصمة الاقتصادية ليلة أمس التي تزامنت مع أول أيام شهر رمضان، إقبالا ملحوظا من طرف المواطنين على اقتناء بعض الأدوية.
و في هذا الصدد، أكدت الصيدلانية “ن.و” أنه و خلال أول أيام شهر رمضان، كان الإقبال كبيرا على اقتناء بعض الأدوية المحددة كمهدئات صداع و آلام الرأس فضلا على الأدوية الخاصة بقرحة المعدة.
و أوضحت المتحدثة ذاتها إلى أن الإقبال على اقتناء مهدئات أوجاع الرأس و كذا الأدوية الخاصة بالجهاز الهضمي أمر طبيعي و عادي في مثل هاته المناسبات خاصة أن عددا من الصائمين يجدون صعوبات في التأقلم مع عادة الصيام في الأيام الأولى من رمضان.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من الخبراء سبق و أكدوا أن صداع الرأس مع بداية رمضان أمر عادي لا يجب أن يبعث على القلق، و من أسبابه تغير عادات النوم و الأكل و عدم شرب مواد تتضمن جرعات منشطة كما تعود الجسم على ذلك، فضلا على تغير عادات المدخنين.