أدوية صداع الرأس و المعدة تتصدران مشتريات المغاربة مع بداية رمضان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أغلب صيدليات الحراسة بالعاصمة الاقتصادية ليلة أمس التي تزامنت مع أول أيام شهر رمضان، إقبالا ملحوظا من طرف المواطنين على اقتناء بعض الأدوية.

و في هذا الصدد، أكدت الصيدلانية “ن.و” أنه و خلال أول أيام شهر رمضان، كان الإقبال كبيرا على اقتناء بعض الأدوية المحددة كمهدئات صداع و آلام الرأس فضلا على الأدوية الخاصة بقرحة المعدة.

و أوضحت المتحدثة ذاتها إلى أن الإقبال على اقتناء مهدئات أوجاع الرأس و كذا الأدوية الخاصة بالجهاز الهضمي أمر طبيعي و عادي في مثل هاته المناسبات خاصة أن عددا من الصائمين يجدون صعوبات في التأقلم مع عادة الصيام في الأيام الأولى من رمضان.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من الخبراء سبق و أكدوا أن صداع الرأس مع بداية رمضان أمر عادي لا يجب أن يبعث على القلق، و من أسبابه تغير عادات النوم و الأكل و عدم شرب مواد تتضمن جرعات منشطة كما تعود الجسم على ذلك، فضلا على تغير عادات المدخنين.

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