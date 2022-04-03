نشرة انذارية : أمطار ورياح قوية بعدد من أقاليم المملكة

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية ومحليا رعدية وتساقط ثلوج ورياح قوية ستهم عددا من أقاليم المملكة، ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي، أن أمطارا قوية ومحليا رعدية (من 20 إلى 40 ملم) ستهم، غدا الاثنين ابتداء من الساعة الرابعة صباحا وإلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، عمالات وأقاليم آسفي والصويرة واشتوكة آيت باها وإنزكان-آيت ملول وتارودانت وأكادير إيدا أوتنان وتزينت وسيدي إفني والخميسات وسلا وسيدي سليمان والرباط والقنيطرة وتمارة-الصخيرات.

وأضافت المديرية أن أمطارا قوية ومحليا رعدية، (من 20 إلى 40 ملم) ستهم، غدا الاثنين ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، عمالات وأقاليم أزيلال وبني ملال والحوز.

كما ستهطل أمطار قوية محليا رعدية، (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، غدا الاثنين، ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، عمالات وأقاليم المضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة وتطوان وشفشاون والحسيمة والناظور ودرويش.

وستهم تساقطات ثلجية على ارتفاع يفوق 1800 متر (من 20 إلى 35 سم)، يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وستهم عمالات وأقاليم أزيلال والحوز وشيشاوة وميدلت وورززات وتارودانت.

وأشارت المديرية إلى أن رياحا قوية (من 75 إلى 90 كلم/س) ستهم، اليوم الأحد وغدا الاثنين، أقاليم وعمالات فحص-أنجرة وطنجة-أصيلة وتطوان والمضيق-الفنيدق، كما ستهم نفس الظاهرة غدا الاثنين عمالات وأقاليم الناظور و الحسيمة وفكيك وورزازات وتنغير والرشيدية وزاكورة.

كما يرتقب، تضيف النشرة ، هبوب رياح قوية محليا على السهول الواقعة شمال ووسط البلاد، بعد غد الثلاثاء 5 أبريل الجاري

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