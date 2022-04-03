الصورة من الارشيف

نشرة انذارية : أمطار ورياح قوية بعدد من أقاليم المملكة

2022-04-03 / 1:26 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية ومحليا رعدية وتساقط ثلوج ورياح قوية ستهم عددا من أقاليم المملكة، ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي، أن أمطارا قوية ومحليا رعدية (من 20 إلى 40 ملم) ستهم، غدا الاثنين ابتداء من الساعة الرابعة صباحا وإلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، عمالات وأقاليم آسفي والصويرة واشتوكة آيت باها وإنزكان-آيت ملول وتارودانت وأكادير إيدا أوتنان وتزينت وسيدي إفني والخميسات وسلا وسيدي سليمان والرباط والقنيطرة وتمارة-الصخيرات.

وأضافت المديرية أن أمطارا قوية ومحليا رعدية، (من 20 إلى 40 ملم) ستهم، غدا الاثنين ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، عمالات وأقاليم أزيلال وبني ملال والحوز.

كما ستهطل أمطار قوية محليا رعدية، (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، غدا الاثنين، ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، عمالات وأقاليم المضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة وتطوان وشفشاون والحسيمة والناظور ودرويش.

وستهم تساقطات ثلجية على ارتفاع يفوق 1800 متر (من 20 إلى 35 سم)، يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وستهم عمالات وأقاليم أزيلال والحوز وشيشاوة وميدلت وورززات وتارودانت.

وأشارت المديرية إلى أن رياحا قوية (من 75 إلى 90 كلم/س) ستهم، اليوم الأحد وغدا الاثنين، أقاليم وعمالات فحص-أنجرة وطنجة-أصيلة وتطوان والمضيق-الفنيدق، كما ستهم نفس الظاهرة غدا الاثنين عمالات وأقاليم الناظور و الحسيمة وفكيك وورزازات وتنغير والرشيدية وزاكورة.

كما يرتقب، تضيف النشرة ، هبوب رياح قوية محليا على السهول الواقعة شمال ووسط البلاد، بعد غد الثلاثاء 5 أبريل الجاري

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدرك الملكي يحجز 7 كيلوغرام من الشيرا داخل حافلة بطرفاية

الدرك الملكي يحجز 7 كيلوغرام من الشيرا داخل حافلة…

2022-04-03 / 2:50 مساءً
Photo of فضائح بالجملة .. بعد تفويته صفقة عاملات النظافة لأحد نوابه، عمدة فاس يفوت مشاريع لعضو آخر.

فضائح بالجملة .. بعد تفويته صفقة عاملات النظافة لأحد…

2022-04-03 / 12:58 مساءً
Photo of مجهولين يضرمون النار في أرضية ملعب والامن يفتح تحقيق

مجهولين يضرمون النار في أرضية ملعب والامن يفتح تحقيق

2022-04-03 / 12:44 مساءً
Photo of الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة بخريبكة تغضب المواطنين

الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة بخريبكة تغضب المواطنين

2022-04-03 / 12:17 مساءً
Photo of السبب إداري… مشيعون يضطرون إلى إعادة ميت على نعش من المقبرة إلى البيت بالفقيه بن صالح

السبب إداري… مشيعون يضطرون إلى إعادة ميت على نعش…

2022-04-03 / 11:34 صباحًا
Photo of انهيار خلايا النحل.. باحث: الوضع تفاقم بسبب “هشاشة النحل إزاء الأمراض”

انهيار خلايا النحل.. باحث: الوضع تفاقم بسبب “هشاشة النحل…

2022-04-03 / 10:59 صباحًا
Photo of عائلة الصحفي عمر الراضي تدين “تشديد” ظروف اعتقاله

عائلة الصحفي عمر الراضي تدين “تشديد” ظروف اعتقاله

2022-04-03 / 9:23 صباحًا
Photo of طقس الأحد : أجواء غائمة مع نزول أمطار متفرقة

طقس الأحد : أجواء غائمة مع نزول أمطار متفرقة

2022-04-03 / 9:03 صباحًا
Photo of اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب تعقد اجتماعها العادي الأول خلال 2022

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب تعقد…

2022-04-02 / 9:58 مساءً
Photo of التمور الجزائرية بين اقبال المغاربة وتخوف من الارث النووي الفرنسي بصحراء ورقلة

التمور الجزائرية بين اقبال المغاربة وتخوف من الارث النووي…

2022-04-02 / 9:13 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق