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الوداد يقسو على بترو أتلتيكو بخماسية ويحسم صدارة مجموعته في دوري الأبطال

2022-04-02 / 11:25 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

حقق الوداد الرياضي فوزا ساحقا أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي بخمسة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

افتتح الكونغولي جوفيل تسومو التسجيل للوداد في الدقيقة 11، وأضاف زميله أشرف داري الهدف الثاني في الدقيقة 29، ووقع بعدها زهير المترجي الهدف الثالث للفريق المغربي.

وخلال الجولة الثانية، عزز أيمن الحسوني تقدم فريقه بهدف رابع في الدقيقة 56، وقلص اللاعب البرتغالي بيدرو بينتو الفارق لبترو في الدقيقة 63، وعاد الوداد لتسجيل الهدف الخامس عبر الليبي مؤيد اللافي في الدقيقة 71.

هذا الفوز حسم به الوداد الرياضي صدارة المجموعة الرابعة لصالحه برصيد 15 نقطة، بينما احتل بترو أتلتيكو الأنغولي المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

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