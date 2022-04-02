حقوق المستهلك تُنبه الحكومة لآثار الزيادة في الأسعار على “السلم الاجتماعي”

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الزيادات المتكررة و المتسارعة في ثمن المحروقات، سيؤدي الى خلق حالة من “الاحتقان الاجتماعي الخانق منبهة لما يترتب عن ذلك من آثار على السلم الاجتماعي” .

وأضافت الجامعة في بلاغ لها توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه ، أنها“رصدت زيادات متكررة و مضطردة في سعر المحروقات بالمغرب بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي؛ ما نتـج عنه من زيادات في جميع المواد الأمامية و غير الأساسية و من ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين و ما خلقه من عُسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم البومية”.

ودعت الهيئة “الحكومة إلى إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على السلم الإجتماعي”.

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