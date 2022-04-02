الفنانة رشيدة الحراق في غرفة الإنعاش

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الممثل المسرحي عبد الرحيم زواد عبر حائطه الفايسبوكي، -أعلن- عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المغربية رشيدة الحراق التي ترقد حاليا بالعناية المركزة بأحد مستشفيات الرباط.

و كتب “زواد” عبر نفس المنصة التدوينة التالية:”بالشفاء العاجل للفنانة القديرة رشيدة الحراق هي الآن بالإنعاش وفي حالة حرجة”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية القديرة رشيدة الحراق كشفت سابقا عبر خرجاتها الإعلامية عن معاناتها الطويلة مع مرض السرطان و تبعياته.

و شاركت الفنانة رشيدة الحراق في العديد من الأعمال الفنية، حيث تألقت داخل فرقة المعمورة خاصة مسرحيتها الناجحة “الشرع عطانا أربعة” .

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