اعاقة مشروع اكادير
الصورة من الارشيف

منصة رقمية للحصول على شهادة الإعاقة

2022-03-31 / 11:22 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الخميس، عن تعميم العمل بالمنصة الرقمية ” خدماتي ” للحصول على شهادة الإعاقة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه ” في إطار الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي وبرنامج جسر الذي يهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين في جميع أنحاء المملكة عبر اعتماد الرقمنة والجودة، أصبح بإمكان الأشخاص في وضعية إعاقة تقديم طلباتهم للحصول على شهادة الإعاقة من خلال المنصة الرقمية khadamaty.social.gov.ma أو بمجموع مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم رفع عددها إلى أكثر من 78 مركزا، والمتواجدة في جميع عمالات وأقاليم المملكة وذلك اعتبارا من الخميس 31 مارس 2022 “.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يندرج في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين باعتماد الرقمنة وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمة.

وحسب البلاغ فإنه يمكن الاطلاع على مسطرة الحصول على شهادة الإعاقة وكذا كيفية الولوج للمنصة الرقمية واستعمالها من خلال الفيلم التوضيحي الموجود بالموقع الإلكتروني لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة :social.gov.ma وصفحة الوزارة على الفيسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد وضعت على موقع ” خدماتي “، دليلا للاتصال بمراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة (COAPH) التي تقوم بمهام الاستقبال والتوجيه وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية، حتى تكون رهن إشارة كل شخص لم يتمكن من إنشاء حسابه الخاص.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غسل الأموال .. تعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب

غسل الأموال .. تعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب

2022-03-31 / 11:09 مساءً
Photo of الحبس النافذ والغرامة في حق البرلماني سعيد الزايدي

الحبس النافذ والغرامة في حق البرلماني سعيد الزايدي

2022-03-31 / 10:05 مساءً
Photo of أجراء “سامير” يطاليون بصرف كل الأجور وأداء اشتراكات التقاعد

أجراء “سامير” يطاليون بصرف كل الأجور وأداء اشتراكات التقاعد

2022-03-31 / 9:01 مساءً
Photo of مطالب لوزير الداخلية بفتح تحقيق حول تضارب مصالح منتخبين بجماعة فاس

مطالب لوزير الداخلية بفتح تحقيق حول تضارب مصالح منتخبين…

2022-03-31 / 8:19 مساءً
Photo of غلاء أسعار مواد البناء يجر ” المنصوري ” للمساءلة البرلمانية

غلاء أسعار مواد البناء يجر ” المنصوري ” للمساءلة…

2022-03-31 / 6:44 مساءً
Photo of الحكومة تحدث أجرة عن الخبرة الجمركية للمجوهرات الذهبية و الفضية

الحكومة تحدث أجرة عن الخبرة الجمركية للمجوهرات الذهبية و…

2022-03-31 / 5:14 مساءً
Photo of تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة يدفع الحكومة لسن قانون جديد

تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة يدفع الحكومة لسن قانون…

2022-03-31 / 4:57 مساءً
Photo of تسجيل 60 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 60 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-03-31 / 4:41 مساءً
Photo of طرفاية.. الدرك الملكي البحري يطيح بمبحوث عنه لدى الانتربول الدولي

طرفاية.. الدرك الملكي البحري يطيح بمبحوث عنه لدى الانتربول…

2022-03-31 / 4:29 مساءً
Photo of إحباط محاولات للهجرة السرية وايقاف 231 مهاجر بجهة العيون

إحباط محاولات للهجرة السرية وايقاف 231 مهاجر بجهة العيون

2022-03-31 / 3:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق