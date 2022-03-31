منصة رقمية للحصول على شهادة الإعاقة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الخميس، عن تعميم العمل بالمنصة الرقمية ” خدماتي ” للحصول على شهادة الإعاقة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه ” في إطار الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي وبرنامج جسر الذي يهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين في جميع أنحاء المملكة عبر اعتماد الرقمنة والجودة، أصبح بإمكان الأشخاص في وضعية إعاقة تقديم طلباتهم للحصول على شهادة الإعاقة من خلال المنصة الرقمية khadamaty.social.gov.ma أو بمجموع مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم رفع عددها إلى أكثر من 78 مركزا، والمتواجدة في جميع عمالات وأقاليم المملكة وذلك اعتبارا من الخميس 31 مارس 2022 “.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يندرج في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين باعتماد الرقمنة وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمة.

وحسب البلاغ فإنه يمكن الاطلاع على مسطرة الحصول على شهادة الإعاقة وكذا كيفية الولوج للمنصة الرقمية واستعمالها من خلال الفيلم التوضيحي الموجود بالموقع الإلكتروني لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة :social.gov.ma وصفحة الوزارة على الفيسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد وضعت على موقع ” خدماتي “، دليلا للاتصال بمراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة (COAPH) التي تقوم بمهام الاستقبال والتوجيه وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية، حتى تكون رهن إشارة كل شخص لم يتمكن من إنشاء حسابه الخاص.

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