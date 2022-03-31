بايتاس: “حكومتنا تحارب الفساد.. والأعمال بالخواتم وليس بالشعارات”

2022-03-31 / 2:34 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على التقارير التي أحيلت على النيابة العامة بسبب شبهات طالت صفقات بقطاع الصحة.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، “هذا مؤشر إيجابي، ويؤكد على أن حكومتنا تحارب الفساد، والاعمال بالخواتم اشي بالنوايا والشعارات، لأن عهد الشعارات مبقاش”.

وأضاف بايتاس قائلا “معمرني تصورت بلي محاربة الفساد كيكون بهيئة واحدة أو لجنة واحدة أو مقتضى قانوني بقا فالبرلمان 9 سنين.. محاربة الفساد اقتناع، وهاد الحكومة كانت عندها الشجاعة والجرأة باش تحرك المتابعة فالملفات اللي تبث فيها وجود فساد، وهاد الموضوع مافيهش شك وغادي نمشيو فيه بعيد”.

واسترسل بايتاس بالقول ,بغيت نحيي المؤسسات السياسية اللي كينتمي ليها هاد المتابعين اللي خداو مسافة بعيدة ولم يتدخلوا للتأثير في القضاء.. وأنا مغنزيدش نهضر فالملف لأنو باقي أمام القضاء” وفق تعبيره

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