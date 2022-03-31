طقس الخميس.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، نزول أمطار رعدية أحيانا فوق كل من الريف والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة.

كما يتوقع سقوط أمطار أخرى ضعيفة فوق كل من السواحل الشمالية والسايس و الواجهة المتوسطية، مع تشكل بعض الكتل الضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى وهبوب رياح قوية نوعا ما محليا بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والسواحل الجنوبية، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات و الهضاب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2- و 5 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين4 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 9 و 15 درجة بكل من السهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي والجنوب الشرقي للبلاد، ومنطقة سوس، وستكون ما بين 12 و 17 درجة بالأقاليم الجنوبية. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بداخل المملكة.

أما البحر فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، فيما سيكون هائجا على طول الساحل الأطلسي.

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