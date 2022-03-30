المصادقة بإفران على مشاريع تنموية تهم الماء والكهرباء ورياضة القرب

2022-03-30 / 10:06 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

صادقت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لاقليم إفران، على انجاز أربعة مشاريع للتنمية السوسيو تربوية برسم موسم 2022، بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم.

وخلال هذا الإجتماع الذي ترأسه عبد الحميد المزيد عامل اقليم إفران، تم تقديم الأعضاء الجدد للجنة الاقليمية للتنمية البشرية، التي صادقت بالمناسبة على النظام الداخلي للجنة وعلى انجاز 4 مشاريع هامة للتنمية تهم قطاعات الكهرباء، الماء الشروب، البنيات التحتية المدرسية ورياضة القرب.

وقال امبارك الماموني رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم إفران ، في تصريح له إن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الأولى للجنة برسم 2022 تهم أساسا كهربة دوار سيدي عبد الرحمان التابع لجماعة تيزكيت، بمبلغ مليون و872 ألف درهم، والتزويد بالماء الشروب لدوار الحراحير التابع لجماعة ضاية عوا، بمبلغ مليون و420 الف درهم. ويتعلق الأمر أيضا بانجاز 3 ملاعب للقرب، اثنان منها في جماعة إفران وآخر في أزرو، بمبلغ اجمالي يناهز 3 ملايين درهم، بالإضافة عن بناء مدرسة جماعاتية على مستوى الجماعة الترابية لعين اللوح.

وتجدر الإشارة ، أن غلافا ماليا اجماليا قدره 52 مليون و896 ألف درهم رصد من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لانجاز المشاريع المتعلقة بالبرنامج الثلاثي (2023- 2021) موزعا بين 6 ملايين و500 ألف درهم لبنرامج تدارك العجز في البنيات الأساسية والخدمات الاساسية، و10 ملايين و992 ألف درهم لبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و16 مليون و180 ألف درهم لبرنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب و 19 مليون و223 ألف درهم لبرنامج الدفع بالراسمال البشري للأجيال الصاعدة ويرجع الفضل لعامل الإقليم الذي أعطى الكثير لهذا الإقليم بخدماته المتواصلة وتواضعه مع الجميع.

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