أمواج البحر تلفظ كمية من مخدر الشيرا قرب اخنفير

2022-03-30 / 5:30 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

أكدت السلطات المحلية بجماعة أخفنير، أن أحد شواطئ أخفنير حوالي 80 كلم شمال طرفاية، قد لفظ صباح اليوم الأربعاء، كمية من المخدرات، عثرت عليها دورية 81 للقوات المساعدة بشاطئ حجرة علوات.

ذات المصادر أكدت ل هبة بريس، أن دورية روتينية للقوات المساعدة، كانت تقوم بعملية مراقبة على إمتداد الشاطئ المذكور، قبل أن تتفاجأ بوجود كميات مهمة من المخدرات، معبأة داخل صندوق تقدر ب 30 كلغ من مخدر الشيرا بعد أن لافضتها امواج البحر على ضفاف الشاطئ.

وقد تم إشعار المركز الترابي للدرك الملكي، لأخفنير والسلطات المحلية، الذين إنتقلوا إلى عين المكان للمعاينة وإعداد محضر في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تقوم عناصر الدرك برفقة عناصر القوات المساعدة بحملة تمشيطية، على امتداد الشريط الساحلي لطرفاية، على آمل الوصول إلى كميات إضافية لكن دون جدوى.

ومن المرجح أنه تم التخلص منها من قبل مافيا التهريب الدولي للمخدرات، بعد ملاحقتهم من قبل البحرية الملكية في عمق مياه الأطلسي، والتي تقوم بحمالات تمشيطية عبر فركاطاتها على طول سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

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