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متظاهرون يطوفون بـ”جثمان” متوف في تاوريرت

2022-03-27 / 10:11 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

عاشت مدينة تاوريرت واقعة فريدة من نوعها بعد أن عمد بعض سكانها إلى حمل جثة شخص ميت في للاحتجاج أمام عمالة الإقليم

وجرت اطوار الحادث صباح أمس السبت بعدما عمد مواطنون إلى إخراج جثة شخص لقي حتفه في حادثة سير، وتوجهوا بها نحو عمالة الإقليم، للاحتجاج على ما وصفوه بــ”التماطل” في الإجراءات الإدارية لنقل الجثة لدفنها .

وتحدث اكثر من مصدر على أن أقارب الضحية الذي توفي في حادثة سير وقعت صباح السبت، احتجوا على الوضع بالمستشفى الإقليمي، ونقلوا احتجاجهم، رفقة مواطنين، إلى عمالة تاوريرت، في مشهد وُصف بـ”الصادم” بسبب جثة المتوفي.

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