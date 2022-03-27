توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

2022-03-27 / 9:07 صباحًا
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تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار ضعيفة أو جد خفيفة بغرب الواجهة المتوسطية، مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى، فضلا عن هبات لرياح قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة.

وسيكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس والريف مع تكون صقيع محلي أو جليد. كما سيلاحظ تناثر لحبات من الغبار بصفة محلية بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و5 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 3 و8 درجات بالسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 7 و13 درجة بكل من شمال ووسط البلاد إضافة إلى الجنوب الشرقي. وستكون ما بين 13 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع خصوصا بالمناطق الوسطى للبلاد وبشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.

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