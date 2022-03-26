الملك يعزي الرئيس الأمريكي على إثر وفاة كاتبة الدولة السابقة مادلين أولبرايت

هبة بريس -

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد جوزيف روبينيت بايدن ، وذلك على إثر وفاة كاتبة الدولة السابقة مادلين أولبرايت.

وقال جلالة الملك ،في هذه البرقية ، إنه تلقى ببالغ التأثر نعي المسؤولة الأمريكية السابقة ، معربا بهذه المناسبة الأليمة، باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة للرئيس الأمريكي .

وأضاف جلالته أن مادلين أولبرايت كانت “شخصية فذة بصمت التاريخ” كأول امرأة تتقلد منصب كاتبة الدولة في الولايات المتحدة ، مسجلا أن الراحلة خدمت بلادها بكل تفان ،وأبانت عن حنكة دبلوماسية عالية.

وأكد جلالة الملك أن الراحلة التي عرفت بحرصها القوي على الدفاع عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ما فتئت تعمل من أجل النهوض بقيم التعايش والتفاهم في العالم.

وأشار جلالته إلى أن المملكة المغربية ستظل تحتفظ للراحلة بذكرى “صديقة كبيرة لم تدخر جهدا، طيلة مشوارها على رأس الدبلوماسية الأمريكية، من أجل إثراء وتعزيز روابط الصداقة والتعاون العريقة بين بلدينا، ولا سيما حرصها القوي على توسيع الشراكة الاستراتيجية بينهما والارتقاء بها” .

كما بعث صاحب الجلالة ببرقية تعزية إلى أفراد أسرة المسؤولة الأمريكية السابقة .

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