اليوم العالمي للمسرح: “الثقافة” تسطر برنامجا احتفائيا في مختلف الجهات

2022-03-26 / 10:26 صباحًا
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هبة بريس

سطرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل برنامجا احتفائيا يغطي مجمل المراكز الثقافية والمسارح وفضاءات العرض عبر مختلف جهات ومدن المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 مارس من كل سنة.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا البرنامج يتضمن أنشطة مسرحية متنوعة تضم عروضا مسرحية للكبار والصغار، وتكريم شخصيات مسرحية، وورشات تكوينية وتحسيسية، ولقاءات مع فنانين ومبدعين.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة يوم غد السبت بالمركز الثقافي لتامسنا على الساعة الخامسة مساء، سيتم خلاله قراءة رسالة اليوم العالمي للمسرح، وتكريم فنانين مسرحيين وعرض مسرحية “دار سيدي قدور” لفرقة مسرح المدينة.

وخلص البلاغ إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة سيتواصل ببرنامج حافل بأنشطة فنية طيلة شهر أبريل 2022 عبر ربوع المملكة.

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