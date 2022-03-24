الحكومة تلمح لمحدودية دعم مهنيي النقل: “مخصص لهاد الظرفية فقط”

2022-03-24 / 3:11 مساءً
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هبة بريس - الرباط

لمحت الحكومة إلى محدودية الدعم المخصص لمهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية المنعقده يومه الخميس، بالرباط، “الحكومة ملي تدخلات في هذه الظرفية تدخلات بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وقررات دعم مهنيي النقل باش المواطنين يتنقلو في وسائل النقل العمومي بالسعر السابق وباش متزادش أسعار المنتوجات”.

وأضاف “قمنا باجتماعات ودرسنا عدد عربات النقل المهني وحجم استهلاكها وسنوات اشتغالها قبل إخراج هذا الدعم”، مستسرلا بالقول”هاد الدعم مخصص لهاد الظرفية”، في إشارة الى أن الدعم سيكون دفعة واحدة وليس على دفعات

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