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تنديد فرنسي باستخدام روسيا “أسلحة متفجرة” ضد المدنيين

2022-03-22 / 11:04 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، باستخدام روسيا “أسلحة متفجرة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية”، معتبرا أن “كل ما يتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا غير مقبول”.

وقال الرئيس الفرنسي في شريط فيديو تم بثه أمام المنتدى الإنساني الأوروبي الأول الذي افتُتح، الاثنين، في بروكسل “يتم انتهاك القانون الدولي، وقصف البنى التحتية المدنية، واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان، واستهداف عمال الإغاثة”.

وأضاف أن “القانون الدولي الإنساني هو الخط الفاصل بين البربرية وإنسانيتنا المشتركة”.

وأكد ماكرون أن “قانون الحرب ليس اختياريا. حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية غير قابلة للتفاوض. ومن يتنصل من هذه القواعد يجب أن يحاسب أمام العدالة الدولية

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