طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي بكل من المرتفعات والهضاب العليا.

هذا مع نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من وادي ملوية، المنطقة الشرقية، الريف، الواجهة المتوسطية، السايس ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وذلك خلال الظهيرة و الليل، فضلا عن تساقط قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق السهول الشمالية والوسطى، إضافة إلى نزول بعض الثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط.

كما سيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 06 درج بالمرتفعات، ومابين 13 و 17 درجة بالأقاليم الجنوبية، وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 06 و 13 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستبقى تقريبا في استقرار.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ومحليا قليل الهيجان إلى هائج مابين طرفاية وبوجدور.

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