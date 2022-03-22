الصورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-22 / 7:03 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي بكل من المرتفعات والهضاب العليا.

هذا مع نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من وادي ملوية، المنطقة الشرقية، الريف، الواجهة المتوسطية، السايس ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وذلك خلال الظهيرة و الليل، فضلا عن تساقط قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق السهول الشمالية والوسطى، إضافة إلى نزول بعض الثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط.

كما سيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 06 درج بالمرتفعات، ومابين 13 و 17 درجة بالأقاليم الجنوبية، وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 06 و 13 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستبقى تقريبا في استقرار.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ومحليا قليل الهيجان إلى هائج مابين طرفاية وبوجدور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القضاء بسطات يصدر أحكامه في حق أساتذة الجنس مقابل النقط

القضاء بسطات يصدر أحكامه في حق أساتذة الجنس مقابل…

2022-03-22 / 9:33 صباحًا
Photo of مع اقتراب رمضان.. التمور الخليجية و التونسية تغزو سوق “درب ميلان” بالبيضاء

مع اقتراب رمضان.. التمور الخليجية و التونسية تغزو سوق…

2022-03-22 / 7:30 صباحًا
Photo of الصحراء..المجلس الإقليمي لإفران وأعضائه يثمنون عاليا موقف الحكومة الإسبانية

الصحراء..المجلس الإقليمي لإفران وأعضائه يثمنون عاليا موقف الحكومة الإسبانية

2022-03-22 / 12:17 صباحًا
Photo of بنعلي يقطع الطريق على شباط لقيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية

بنعلي يقطع الطريق على شباط لقيادة حزب جبهة القوى…

2022-03-21 / 11:59 مساءً
Photo of نشرة انذارية : تساقط ثلوج وهبوب رياح قوية بعدد من أقاليم المملكة

نشرة انذارية : تساقط ثلوج وهبوب رياح قوية بعدد…

2022-03-21 / 8:42 مساءً
Photo of تمرين عسكري مغربي-فرنسي في الراشيدية

تمرين عسكري مغربي-فرنسي في الراشيدية

2022-03-21 / 7:39 مساءً
Photo of حملة طبية مجانية لإزالة ” الجلالة ” بخريبكة

حملة طبية مجانية لإزالة ” الجلالة ” بخريبكة

2022-03-21 / 7:16 مساءً
Photo of بعد استئناف الحكم.. هذا ماقررته جنايات سطات في حق أستاذ النقط مقابل الجنس

بعد استئناف الحكم.. هذا ماقررته جنايات سطات في حق…

2022-03-21 / 5:34 مساءً
Photo of الصحة: مستوى انتشار عدوى كورونا يواصل الانخفاض لـ5 أسابيع

الصحة: مستوى انتشار عدوى كورونا يواصل الانخفاض لـ5 أسابيع

2022-03-21 / 5:25 مساءً
Photo of تسجيل 42 إصابة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 42 إصابة وصفر وفاة بكورونا

2022-03-21 / 4:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق