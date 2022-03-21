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الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة خلال فبراير

2022-03-21 / 11:53 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة المنتجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها خلال شهر فبراير 2022 شهدت ارتفاعا بنسبة 19 في المائة، مسجلة نحو 2,03 مليار درهم.

وأوضح المكتب، في مذكرته الأخيرة حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه الكميات المفرغة بلغ 115 ألف و29 طنا، أي بتراجع قدره 21 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2021.
وحسب المنتوج، أبرز المصدر ذاته، أن قيمة كل من الرخويات والقشريات والأسماك البيضاء، ارتفعت على التوالي ب 36 في المائة و35 في المائة و6 في المائة، بالمقابل انخفضت قيمة الطحالب والصدفيات والأسماك السطحية ب74 في المائة و45 في المائة و17 في المائة، على التوالي.

وحسب الموانئ، تم إفراغ ما مجموعه 1.447 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في مداخل الموانئ الواقعة على البحر المتوسط إلى غاية نهاية فبراير 2022، بانخفاض بنسبة 21 في المائة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 29 في المائة لتصل إلى أزيد من 12,40 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالموانئ الأطلسية، فسجلت تراجعا بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 75 ألف و504 طنا خلال فبراير 2022، بينما انخفضت قيمتها بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 279,96 مليون درهم

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