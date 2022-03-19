الصورة تعبيرية

طقس السبت.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-19 / 7:30 صباحًا
1
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي و ذلك فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب والجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن نزول أمطار ضعيفة و متفرقة فوق شمال المنطقة الشرقية و شرق الساحل المتوسطي.

كما سيلاحظ تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق شرق الواجهة المتوسطية، وتشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية و الوسطى و شمال الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 – و 03 درجات بمرتفعات الأطلس و ما بين 02 و 08 درجات بكل من الريف، السايس، الهضاب العليا و السهول الداخلية الشمالية، ومابين 14 و 19 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 08 و 14درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا طفيفا في معظم أنحاء البلاد.

البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وعلى طول الساحل الاطلسي، وقليل الهيجان بالبوغاز.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة..هذه حقيقة قطع أشجار غابة “السلوقية “

طنجة..هذه حقيقة قطع أشجار غابة “السلوقية “

2022-03-19 / 12:43 صباحًا
Photo of أمن العيون يطيح بإمرأة تمتهن النصب والاحتيال..

أمن العيون يطيح بإمرأة تمتهن النصب والاحتيال..

2022-03-19 / 12:02 صباحًا
Photo of جمارك طنجة تحجز سجائر ومعسل ومخدر الشيرا

جمارك طنجة تحجز سجائر ومعسل ومخدر الشيرا

2022-03-18 / 9:50 مساءً
Photo of الـUMT تعلن الاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي وتزايد حدة الفوارق الطبقية

الـUMT تعلن الاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي وتزايد حدة…

2022-03-18 / 9:02 مساءً
Photo of من يحمي غابة السلوقية بطنجة

من يحمي غابة السلوقية بطنجة

2022-03-18 / 8:31 مساءً
Photo of المغرب يطالب مجددا ” امنستي ” بتقديم حججها حيال قضية “بيغاسوس”

المغرب يطالب مجددا ” امنستي ” بتقديم حججها حيال…

2022-03-18 / 7:19 مساءً
Photo of الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا يزور خزانة القرويين بفاس

الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا يزور خزانة القرويين بفاس

2022-03-18 / 7:08 مساءً
Photo of مؤشر القوة الناعمة لسنة 2022.. المغرب يتصدر البلدان المغاربية

مؤشر القوة الناعمة لسنة 2022.. المغرب يتصدر البلدان المغاربية

2022-03-18 / 6:52 مساءً
Photo of مطالب برلمانية بـ”ولوج” الموظفين حاملي الدكتوراه مهنة القضاء

مطالب برلمانية بـ”ولوج” الموظفين حاملي الدكتوراه مهنة القضاء

2022-03-18 / 6:29 مساءً
Photo of خبير أمني مغربي … تكتيك “داعش ” ينبني على الذئاب المنفردة

خبير أمني مغربي … تكتيك “داعش ” ينبني على…

2022-03-18 / 6:15 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق