إثيوبيا تعين سفيرا جديدا لها في مصر

2022-03-18 / 8:52 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن تعيينها سفيرا جديدا لها في القاهرة، ضمن قائمة السفراء الجدد لدول ‏مختلفة.‏

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية، السفيرة دينا المفتي، في بيان رسمي إن الوزارة عينت، حسن إبراهيم، سفيرا لإثيوبيا لدى مصر، “في إطار عملية إصلاح مؤسسي بالوزارة”.

وأوضحت المفتي أن “بعض السفراء سيبقون في أديس أبابا، وسيقومون بعملهم الدبلوماسي عن بعد”.

وأضافت منوهة أن “ما يجعل التعيينات للسفراء مختلفة عن سابقتها هو أنها أوجدت توازنا في تعيين الدبلوماسيين، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية الكبرى”.

وتابعت أن “السفراء الجدد تم تعيينهم من قبل الرئيسة سهلورك زودي، بعد تلقيهم تدريب مكثف لمدة 15 يوم”.

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