رياض مزور يقدم أمام الحكومة تفاصيل التعاون التجاري مع إسرائيل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

واطلع مجلس الحكومة خلال هذا الاجتماع على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022.

كما اطلع أعضاء الحكومة، وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، على مشروع القانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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