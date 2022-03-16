مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تهدي دورتها للمخرج المغربي الراحل محمد اسماعيل

2022-03-16 / 12:53 مساءً
0
نجلاء مزيان : هبة بريس

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إهداء دورتها الحادية عشرة إلى روح ثلاثة من كبار الفنانين الأفارقة الراحلين.

و كرمت إدارة المهرجان كل من : النجم الكبير الراحل محمود مرسي صاحب المشوار السينمائي الثري بالأعمال المميزة، والمخرج الكبير الراحل محمد إسماعيل الذي يعد أحد رواد السينما المغربية، والنجمة المصرية الراحلة هدى سلطان صاحبة المشوار الطويل في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.

و في نفس السياق نشر المخرج المغربي عبد الإله الجوهري و الذي تسلم درع التكريم، -نشر- عبر حائطه الفايسبوكي تدوينة جاءت كالتالي:”الأقصر للسينما الإفريقية اختار خلال دورة 2022، أن يكرم روح المنتج والمخرج محمد اسماعيل”.

و واصل قائلا :” تكريم أكد أن الراحل لم يمر مرور الكرام في دنيانا، بل ترك بصمة حقيقية في مسار السينما المغربية والعربية، سواء بأفلامه كمنتج أو مخرج، أو بحضوره الوازن وعلاقاته الإبداعية المتعددة”.

و أضاف :” هذا دون نسيان إنسانيته الغامرة بالمحبة في مساعدة الطاقات الشابة، محبة كان لي منها شخصيا نصيب كبير، كل هذا تم ترجمته مساء يوم حفل افتتاح الدورة، واللجنة المنظمة للمهرجان تختارني لتسلم درع المهرجان من يد السيدة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، نيابة عن أسرته الصغيرة وعائلته السينمائية المغربية الكبيرة”.

و اختتم تدوينته قائلا:”محمد اسماعيل أو عمو، كما كنت اناديه، لم يجمعني به حب السينما فقط، كان من بين من ساهم، ماديا ومعنويا، في إنجاز شريطي الروائي القصير الأول “كليك ودكليك”، بل جمعتني به صداقة متينة، وتواطئ فني جميل ظل قائما لسنوات طويلة لغاية رحيله عن دنيانا الفانية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محمد المرابط و الفرنسي كارل وين يطرحان “شوف أوكان”

محمد المرابط و الفرنسي كارل وين يطرحان “شوف أوكان”

2022-03-16 / 1:52 مساءً
Photo of بعد تأجيله لسنتين.. تنظيم مهرجان مراكش الدولي شهر نونبر القادم

بعد تأجيله لسنتين.. تنظيم مهرجان مراكش الدولي شهر نونبر…

2022-03-16 / 7:30 صباحًا
Photo of بباقة من المسلسلات والأفلام والبرامج.. “الأولى” تعد متابعيها بالفرجة خلال رمضان

بباقة من المسلسلات والأفلام والبرامج.. “الأولى” تعد متابعيها بالفرجة…

2022-03-15 / 2:59 مساءً
Photo of الشوبي يتساءل:” من يطاردني كي لا أعمل في التلفزيون المغربي”

الشوبي يتساءل:” من يطاردني كي لا أعمل في التلفزيون…

2022-03-11 / 2:37 مساءً
Photo of مسلسل ”صافي سالينا” يرصد حياة زوجين في زمن الجائحة

مسلسل ”صافي سالينا” يرصد حياة زوجين في زمن الجائحة

2022-03-09 / 5:55 مساءً
Photo of صمد صدق يفرج عن “مليتيني”

صمد صدق يفرج عن “مليتيني”

2022-03-09 / 4:30 مساءً
Photo of بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. منال بنشليخة تكشف واقع المرأة المعنفة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. منال بنشليخة تكشف واقع المرأة…

2022-03-09 / 9:16 صباحًا
Photo of في يومها العالمي… سعد التسولي يعرب عن افتخاره بزوجته فاطمة خير

في يومها العالمي… سعد التسولي يعرب عن افتخاره بزوجته…

2022-03-08 / 4:58 مساءً
Photo of بسبب استغلال صورته في إشهار .. رشيد الوالي يلجأ للقضاء

بسبب استغلال صورته في إشهار .. رشيد الوالي يلجأ…

2022-03-08 / 2:38 مساءً
Photo of عبر جديدها “زطم”… هند زيادي توجه رسالة لضحايا “التنمر”

عبر جديدها “زطم”… هند زيادي توجه رسالة لضحايا “التنمر”

2022-03-07 / 1:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق