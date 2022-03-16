مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تهدي دورتها للمخرج المغربي الراحل محمد اسماعيل

نجلاء مزيان : هبة بريس

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إهداء دورتها الحادية عشرة إلى روح ثلاثة من كبار الفنانين الأفارقة الراحلين.

و كرمت إدارة المهرجان كل من : النجم الكبير الراحل محمود مرسي صاحب المشوار السينمائي الثري بالأعمال المميزة، والمخرج الكبير الراحل محمد إسماعيل الذي يعد أحد رواد السينما المغربية، والنجمة المصرية الراحلة هدى سلطان صاحبة المشوار الطويل في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.

و في نفس السياق نشر المخرج المغربي عبد الإله الجوهري و الذي تسلم درع التكريم، -نشر- عبر حائطه الفايسبوكي تدوينة جاءت كالتالي:”الأقصر للسينما الإفريقية اختار خلال دورة 2022، أن يكرم روح المنتج والمخرج محمد اسماعيل”.

و واصل قائلا :” تكريم أكد أن الراحل لم يمر مرور الكرام في دنيانا، بل ترك بصمة حقيقية في مسار السينما المغربية والعربية، سواء بأفلامه كمنتج أو مخرج، أو بحضوره الوازن وعلاقاته الإبداعية المتعددة”.

و أضاف :” هذا دون نسيان إنسانيته الغامرة بالمحبة في مساعدة الطاقات الشابة، محبة كان لي منها شخصيا نصيب كبير، كل هذا تم ترجمته مساء يوم حفل افتتاح الدورة، واللجنة المنظمة للمهرجان تختارني لتسلم درع المهرجان من يد السيدة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، نيابة عن أسرته الصغيرة وعائلته السينمائية المغربية الكبيرة”.

و اختتم تدوينته قائلا:”محمد اسماعيل أو عمو، كما كنت اناديه، لم يجمعني به حب السينما فقط، كان من بين من ساهم، ماديا ومعنويا، في إنجاز شريطي الروائي القصير الأول “كليك ودكليك”، بل جمعتني به صداقة متينة، وتواطئ فني جميل ظل قائما لسنوات طويلة لغاية رحيله عن دنيانا الفانية”.

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