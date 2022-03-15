التبليغ الكاذب يقود شخص للتوقيف لدى أمن كلميم

2022-03-15 / 9:46 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن كليميم، تمكنت من توقيف شخص، و ذلك للإشتباه في تورطه في التبليغ عن جريمة اختطاف وهمية يعلم بعدم حدوثها.

و حسب معطيات تحصلت عليها هبة بريس”، فإن مصالح الديمومة للشرطة التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية بكليميم، توصلت بشكاية مباشرة من طرف شخص يزعم فيها أنه كان ضحية اختطاف بحي التواغيل بمدينة كليميم، و هي الشكاية التي تعاملت معها مصالح الأمن بالجدية المطلوبة. قبل أن يتبين أن الأمر مجرد شكاية كاذبة، و تبليغ عن جريمة اختطاف وهمية، يعلم بعدم حدوثها، و إهانة الضابطة القضائية،

وتم إيقاف المشتبه فيه، و الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات هذه القضية، و كذلك تحديد الأسباب و الخلفيات التي دفعت بالمعني إلى التبليغ عن جريمة إختطاف وهمية.

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