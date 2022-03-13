عشرات الآلاف يتظاهرون في ألمانيا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

هبة بريس- وكالات

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص اليوم الأحد (13 مارس2022) في عدد من المدن الألمانية ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفادت الشرطة وجهات منظّمة للاحتجاجات.

ففي برلين وبالقرب من بوابة براندنبورغ، رفع مشاركون في تظاهرة لافتات بلوني العلم الأوكراني (الأزرق والأصفر) كُتب عليها “ضعوا حدا لبوتين” في إشارة إلى الرئيس الروسي، و”ضعوا حدا للحرب”، و”أين التطعيم ضد الحرب؟”، وكذلك شتائم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب تقديرات الشرطة تراوح عدد المتظاهرين بين 20 ألفا و30 ألفا.

لكن زخم المشاركة في برلين كان أقل مما كان عليه قبل أسبوعين، إذ تظاهر بعد ثلاثة أيام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا نحو مئة ألف شخص في العاصمة الألمانية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0