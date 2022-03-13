لجنة أميركية تدعو بايدن لتصنيف أوكرانيا حليفا رئيسيا خارج الناتو

هبة بريس. _ وكالات

دعت لجنة هلسنكي، وهي وكالة حكومية أميركية مستقلة مكلفة بتعزيز حقوق الإنسان والأمن في أوروبا، إدارة بايدن إلى ترقية العلاقات الدفاعية للولايات المتحدة مع أوكرانيا.

وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، حصلت عليها مجلة “فورين بوليسي”، حثت اللجنة الإدارة على تصنيف أوكرانيا وجورجيا، كحليفين رئيسيين من خارج الناتو، لتسهيل المساعدة العسكرية والاقتصادية لكييف مع تحرك القوات الروسية لتطويق العاصمة الأوكرانية.

ودعت اللجنة الإدارة الأميركية لدعم انضمام البلدين لحلف شمال الأطلسي. وكتبت اللجنة التي يقودها السناتور الديمقراطي بن كاردان والنائب الجمهوري ستيف: “في غياب الدعم الأميركي القوي والاستباقي لانضمام أوكرانيا وجورجيا للناتو، سيستمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أجندته الاستعمارية الجديدة وقلب الأمن والتعاون في أوروبا”

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