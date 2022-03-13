Ukrainian servicemen load a truck with the FGM-148 Javelin, American man-portable anti-tank missile provided by US to Ukraine as part of a military support, upon its delivery at Kyiv's airport Boryspil on February 11,2022, amid the crisis linked with the threat of Russia's invasion. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

لجنة أميركية تدعو بايدن لتصنيف أوكرانيا حليفا رئيسيا خارج الناتو

2022-03-13 / 10:19 صباحًا
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هبة بريس. _ وكالات

دعت لجنة هلسنكي، وهي وكالة حكومية أميركية مستقلة مكلفة بتعزيز حقوق الإنسان والأمن في أوروبا، إدارة بايدن إلى ترقية العلاقات الدفاعية للولايات المتحدة مع أوكرانيا.

وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، حصلت عليها مجلة “فورين بوليسي”، حثت اللجنة الإدارة على تصنيف أوكرانيا وجورجيا، كحليفين رئيسيين من خارج الناتو، لتسهيل المساعدة العسكرية والاقتصادية لكييف مع تحرك القوات الروسية لتطويق العاصمة الأوكرانية.

ودعت اللجنة الإدارة الأميركية لدعم انضمام البلدين لحلف شمال الأطلسي. وكتبت اللجنة التي يقودها السناتور الديمقراطي بن كاردان والنائب الجمهوري ستيف: “في غياب الدعم الأميركي القوي والاستباقي لانضمام أوكرانيا وجورجيا للناتو، سيستمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أجندته الاستعمارية الجديدة وقلب الأمن والتعاون في أوروبا”

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