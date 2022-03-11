نادي قضاة المغرب يعلن عن أسماء الفائزات بجائزة المرأة القاضية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن أسماء الفائزات بجائزة المرأة القاضية لسنة 2022 في نسختها الحادية عشر.

وجاء في بلاغ للمكتب، أنه بناء على توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، وبناء على مناقشات المكتب التنفيذي المنعقد يوم الثلاثاء 8 مارس 2022، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وبناء على المعايير التي حددها المكتب التنفيذي لإعلان الفائزات بجائزة المرأة القاضية لهذه السنة.

وبالنظر للمشاركة المكثفة للمرأة القاضية في مبادرات “نادي قضاة المغرب” الرامية إلى الدفاع عن الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية، و مراعاة للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة القاضية في تدعيم الإطار التنظيمي لنادي قضاة المغرب.

فقد تم منح جائزة المرأة القاضية لسنة 2022 لكل من السيدات القاضيات:

– الاستاذة نزهة مسافر؛ القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، العضوة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

– الاستاذة نعيمة سامي؛ القاضية بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء.

– الأستاذة حسناء شيناب؛ نائبة وكيل الملك بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء.

– الأستاذة هند العمراني؛ النائبة وكيل الملك بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء.

– الأستاذة رجاء هلالي؛ القاضية بالمحكمة الابتدائية بسطات.

– الأستاذة سحر عزوزي؛ القاضية بالمحكمة الابتدائية بسلا.

– الأستاذة هند بوشان؛ القاضية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش.

– الأستاذة فدوى الغوثي؛ القاضية بالمحكمة التجارية بمكناس.

هذا، وسيتم الإعلان عن المناسبة التي سوف ينظمها نادي قضاة المغرب لتسليم الجوائز الرمزية للقاضيات المتوجات.

وهنئ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب جميع القاضيات المتوجات، ومن خلالهن كل قاضيات المملكة،

كما أوصى المكتب المركزي جل مكاتبه الجهوية بالإعلان عن أسماء الفائزات بجائزة المرأة القاضية على المستوى الجهوي، وذلك بالنظر إلى حجم المساهمة والتضحية التي تقدمها المرأة القاضية داخل نادي قضاة المغرب، كما داخل مقرات عملها.

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